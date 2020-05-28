Уайт назвал соперника Яна в бою за вакантный титул UFC в легчайшем весе
- Reuters
Как сообщает журналист ESPN Марк Раймонди со ссылкой на слова Уайта, бой пройдёт на турнире UFC 250. При этом дата и место проведения схватки пока не определены.
Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры.
Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.
Ранее Ян заявил, что высока вероятность проведения поединка в июле.