Уайт назвал соперника Яна в бою за вакантный титул UFC в легчайшем весе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду в поединке за вакантный титул организации в легчайшем весе.

Как сообщает журналист ESPN Марк Раймонди со ссылкой на слова Уайта, бой пройдёт на турнире UFC 250. При этом дата и место проведения схватки пока не определены.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее Ян заявил, что высока вероятность проведения поединка в июле.