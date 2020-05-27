Ян: высока вероятность, что в июле будет бой

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, когда проведёт следующий бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Бой должен был пройти в июне. Мы выдумывали, импровизировали, но продолжали готовиться к бою. Сейчас у нас есть возможность конфиденциально ходить в зал и тренироваться. Я чувствую себя отлично, мы уже приступили к новой подготовке. Высока вероятность, что в июле будет бой. За пять недель я смогу спокойно выйти на пик формы», — цитирует бойца ТАСС.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Аскрен считает Нурмагомедова претендентом на звание величайшего бойца в истории.