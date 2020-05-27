В «Спартаке» намерены снизить зарплаты за май и июнь

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб ведёт переговоры с футболистами о понижении зарплат за май и июнь.
В «Спартаке» намерены снизить зарплаты за май и июнь

«Все пытаются как-то договориться об уменьшении зарплатной ведомости на определённый срок, чтобы спасти от сокращения сотрудников, которые существенно меньше зарабатывают. Что касается мая, то мы сейчас ведём переговоры, но они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, однако финальные параметры ещё не выработаны. Сотрудников офиса это пока касаться будет по минимуму, но рассматриваем разные варианты. Пока экономим там, где самые большие затраты», — заявил Цорн «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Цорн рассказал, какие позиции в клубе требуют усиления.

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