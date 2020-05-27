Цорн рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб нуждается в приобретении фланговых защитников.

«В прошлом году мы провели большую селекционную работу. Команда процентов на 95 укомплектована, потихоньку сыгрывается. Сейчас выкупили у «Крыльев Советов» Соболева — теперь в составе есть нападающие разных габаритов и функционала. Рассматриваем варианты по ещё двум позициям: правый и левый защитники. На случай, если не получится закрыть эту позицию из внутренних ресурсов», — заявил Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Федун выразил готовность раздавать на входе на стадион перчатки и маски с символикой «Спартака».