Цорн рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб нуждается в приобретении фланговых защитников.
Цорн рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении
  • РИА Новости

«В прошлом году мы провели большую селекционную работу. Команда процентов на 95 укомплектована, потихоньку сыгрывается. Сейчас выкупили у «Крыльев Советов» Соболева — теперь в составе есть нападающие разных габаритов и функционала. Рассматриваем варианты по ещё двум позициям: правый и левый защитники. На случай, если не получится закрыть эту позицию из внутренних ресурсов», — заявил Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Федун выразил готовность раздавать на входе на стадион перчатки и маски с символикой «Спартака».

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