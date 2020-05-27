Источник: выборы президента СБР состоятся 11 июля

Короткая ссылка
Внеочередная отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой будет выбран новый президент организации, состоится в Москве 11 июля.
Источник: выборы президента СБР состоятся 11 июля
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает News.ru. По информации источника, против этого решения голосовал действующий президент Владимир Драчёв и два его соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. В случае проведения перевыборов шансы Драчёва сохранить должность президента минимальны.

Глава СБР занимает свой пост с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчёва.

Ранее Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить