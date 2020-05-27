Источник: выборы президента СБР состоятся 11 июля

Внеочередная отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой будет выбран новый президент организации, состоится в Москве 11 июля.

Об этом сообщает News.ru. По информации источника, против этого решения голосовал действующий президент Владимир Драчёв и два его соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. В случае проведения перевыборов шансы Драчёва сохранить должность президента минимальны.

Глава СБР занимает свой пост с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчёва.

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