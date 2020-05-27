Григорян встал на защиту футболиста «Спартака» Гулиева

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Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян высказался о ситуации с бывшим игроком команды Аязе Гулиеве, который ныне выступает за московский «Спартак».
Григорян встал на защиту футболиста «Спартака» Гулиева
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестёрки, восьмёрки и десятки. Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке, то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком. Что ему мешает? Его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом», — цитирует Гулиева Eurosport.ru.

Он отметил, что по самоотдаче к Гулиеву нет претензий и в России не так много игроков с таким талантом. Тем не менее, по его мнению, работа с ним требует особенного подхода.

«По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень», — добавил Гулиев.

«Спартак» перевёл Гулиева во вторую команду клуба. Позднее в СМИ появилась информация, что это произошло из-за нарушения дисциплины и клуб хочет расторгнуть контракт с игроком.

В этом сезоне Гулиев провёл 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Василий Уткин признался, что ему жалко Гулиева.

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