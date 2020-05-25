Уткин признался, что ему жалко футболиста «Спартака» Гулиева
- globallookpress.com
«Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадёжно. Впереди ММА», — написал Уткин в своём Twitter.
«Спартак» перевёл Гулиева во вторую команду клуба. Позднее в СМИ появилась информация, что это произошло из-за конфликта игрока с тренером красно-белых по физподготовке Владимиром Чипзановичем.
В этом сезоне Гулиев провёл 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что уход Гулиева не будет потерей для команды.