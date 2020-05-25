СМИ: «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым из-за его конфликта с тренером
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», Чипзанович руководит тренировками команды в данный момент, так как главный тренер Доменико Тедеско вместе с остальными специалистами помещён на двухнедельный карантин.
Гулиев будет находиться в «Спартаке-2» до конца сезона, а затем ему будут искать вариант с бесплатной арендой. Но также рассматривается возможность разрыва контракта.
Ранее сообщалось, что Гулиев был переведён в «Спартак-2» за нарушение дисциплины.