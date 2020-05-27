Панарин: в КХЛ деньги вкладываются, а в НХЛ зарабатываются

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал отличия между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Хоккей можно рассматривать как бизнес-модель. Если говорить про НХЛ, то деньги здесь зарабатываются. Что касается КХЛ, денежные средства скорее вкладываются. Я считаю, что если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это уже получается благотворительность», — цитирует Forbes.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее Панарин выразил мнение, что в России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель.