Панарин считает, что в России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что спорт в России не работает как бизнес-модель.

«На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и даёт прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги. К примеру, я не думаю, что в России спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если руководство того или иного клуба преследует цель достижения определённых спортивных результатов, то оно может инвестировать деньги из своего кармана», — приводит слова Панарина Forbes.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.