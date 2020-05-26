Панарин считает, что в России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель

Короткая ссылка
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что спорт в России не работает как бизнес-модель.
Панарин считает, что в России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель
  • Reuters

«На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и даёт прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги. К примеру, я не думаю, что в России спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если руководство того или иного клуба преследует цель достижения определённых спортивных результатов, то оно может инвестировать деньги из своего кармана», — приводит слова Панарина Forbes.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить