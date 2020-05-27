Кубок Африки по футболу — 2021 будет отложен на год из-за коронавируса

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Проведение Кубка африканских наций по футболу 2021 года будет отложено на год из-за пандемии коронавируса.
Кубок Африки по футболу — 2021 будет отложен на год из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает RMC, Африканская конфедерация футбола объявит о переносе турнира в течение недели.

Изначально Кубок Африки должен был состояться в январе 2021 года в Камеруне. Теперь соревнования пройдут в январе 2022 года.

В Африке зафиксировано более 120 тыс. заболевших COVID-19, 3,6 тыс. смертей и более 50 тыс. выздоровлений.

Ранее сообщалось, что приостановленная из-за коронавируса Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня.

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