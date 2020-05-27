СМИ сообщают, что Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня

Руководство итальянской футбольной Серии А выступило с заявлением, которое подтверждает план возобновления сезона с 13 июня.

Об этом сообщает Football Italia.

20 клубов лиги обсудили текущую ситуацию в режиме видеоконференции, а затем выступили с заявлением, подразумевающим, что первоначальный график возобновления турнира с 13 июня остаётся неизменным.

Этот день должен будет использоваться для четырёх перенесённых матчей 25-го тура: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри». С 20 июня уже будут играть все клубы, и каждый коллектив проведёт одинаковое количество матчей.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после встречи министра спорта, представителей Федерации футбола Италии и руководства Серии А. Встреча должна состояться 29 мая.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поддержал предстоящее возобновление сезона Серии А.