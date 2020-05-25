Индзаги поддерживает предстоящее возобновление сезона Серии А

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Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поддержал позицию по возобновлению сезона Серии А, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Индзаги поддерживает предстоящее возобновление сезона Серии А
  • Reuters

«Мы бы хотели возобновить сезон, предпосылки для этого есть. Тренеры всех клубов солидарны в том, что возобновление должно произойти, если будет возможность обеспечить безопасность здоровья всех участников игр. На базах мы в полной безопасности: соблюдаем дистанцию, всё время находимся под наблюдением медиков. С завтрашнего дня мы возвращаемся к групповым тренировкам», — приводит слова Индзаги Goal.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии назвал возможные даты возобновления Серии А.

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