Индзаги поддерживает предстоящее возобновление сезона Серии А

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поддержал позицию по возобновлению сезона Серии А, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Мы бы хотели возобновить сезон, предпосылки для этого есть. Тренеры всех клубов солидарны в том, что возобновление должно произойти, если будет возможность обеспечить безопасность здоровья всех участников игр. На базах мы в полной безопасности: соблюдаем дистанцию, всё время находимся под наблюдением медиков. С завтрашнего дня мы возвращаемся к групповым тренировкам», — приводит слова Индзаги Goal.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии назвал возможные даты возобновления Серии А.