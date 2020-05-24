Министр спорта Италии назвал возможные даты возобновления Серии А

Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора назвал возможные даты возобновления сезона Серии А, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы работаем над двумя возможными датами начала игр Серии А — 13 и 20 июня. Протокол для возобновления сезона готов, он очень похож на тот, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, когда продолжим», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Он отметил, что в Италии также стоит рассмотреть возможность бесплатных трансляций матчей, чтобы не допустить массовых скоплений болельщиков в спортбарах и других подобных заведениях.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Италии разрешили командные тренировки для футболистов с 18 мая.