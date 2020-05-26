Старший тренер сборной России по ММА не верит, что Осия причастен к организации убийства

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Старший тренер сборной России по смешанным единоборствам Шамиль Алибатыров прокомментировал тот факт, что личный наставник российского бойца Магомеда Исмаилова заслуженный тренер России по MMA Владимир Осия подозревается в организации убийства.
Старший тренер сборной России по ММА не верит, что Осия причастен к организации убийства
  • © Шамиль Алибатыров
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«Я его давно знаю, с самого основания этого вида спорта. Вчера об этом узнал и был крайне удивлён. В жизни бы не мог подумать, что такая ситуация с ним может произойти. Я не верю этому, могу так сказать. Всякое в жизни бывает, но чтобы вот так и он был причастен к такому — не верю. Спроси у любого тренера, который его знает, — никто не поверит этому», — цитирует Алибатырова Sport24.

Осия проходит подозреваемым по делу о заказном убийстве директора торгового центра в подмосковном посёлке Поварово. Также он обвиняется в хранении наркотических средств.

Ранее Гаджиев прокомментировал задержание тренера Исмаилова.

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