Гаджиев прокомментировал задержание тренера Исмаилова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил надежду, что задержание тренера Владимира Осии, которого подозревают в организации убийства директора торгового центра в Солнечногорске, окажется ошибочным.

«Задержан по обвинению и осуждён — две большие разницы. Говорить о его вине преждевременно. Если же это подтвердится, то это очень грустное обстоятельство не только для нас с Магомедом Исмаиловым, но в целом для индустрии единоборств. Осия — не только тренер Исмаилова, он один из ребят, на которых держится движение федерации в союзе ММА», — цитирует Гаджиева Sport24.

Также глава Fight Nights Global оценил возможные последствия произошедшего для российской индустрии единоборств.

«Не думаю, что люди перестанут заниматься единоборствами, потому что тренера подозревают в чём-то. Такие ЧП случаются в любой среде, не только в спорте. Это происходит и с политиками, и с бизнесменами. Ситуация нерядовая, да, она из ряда вон выходящая, но она из той категории, которая происходит не только в индустрии ММА. Будем следить и надеяться, что то, в чём обвиняют Владимира, не является правдой. Я, по крайней мере, в это хочу верить», — добавил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что у задержанного тренера Исмаилова нашли около 2 кг наркотиков.