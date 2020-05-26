Гаджиев прокомментировал задержание тренера Исмаилова

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил надежду, что задержание тренера Владимира Осии, которого подозревают в организации убийства директора торгового центра в Солнечногорске, окажется ошибочным.
Гаджиев прокомментировал задержание тренера Исмаилова
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«Задержан по обвинению и осуждён — две большие разницы. Говорить о его вине преждевременно. Если же это подтвердится, то это очень грустное обстоятельство не только для нас с Магомедом Исмаиловым, но в целом для индустрии единоборств. Осия — не только тренер Исмаилова, он один из ребят, на которых держится движение федерации в союзе ММА», — цитирует Гаджиева Sport24.

Также глава Fight Nights Global оценил возможные последствия произошедшего для российской индустрии единоборств.

«Не думаю, что люди перестанут заниматься единоборствами, потому что тренера подозревают в чём-то. Такие ЧП случаются в любой среде, не только в спорте. Это происходит и с политиками, и с бизнесменами. Ситуация нерядовая, да, она из ряда вон выходящая, но она из той категории, которая происходит не только в индустрии ММА. Будем следить и надеяться, что то, в чём обвиняют Владимира, не является правдой. Я, по крайней мере, в это хочу верить», — добавил Гаджиев. 

Ранее сообщалось, что у задержанного тренера Исмаилова нашли около 2 кг наркотиков.

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