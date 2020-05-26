Источник: у задержанного тренера Исмаилова нашли около 2 кг наркотиков

Стали известны новые подробности ареста Владимира Осии — тренера российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

Об этом сообщает Telegram-канал 112. По информации источника, у Осии полиция обнаружила белый порошок массой 1,842 кг, оказавшийся кокаином. Вещество было обнаружено при обходе территории возле пятого подъезда дома Осии. Сообщается, что тренер успел выбросить наркотики в окно.

В отношении Осии возбуждено дело за хранение наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что тренер Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства.