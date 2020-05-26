«Матч ТВ» покажет бой Минеева с Прониным

Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Артуром Прониным.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Бой российских средневесов состоится 30 мая в рамках первого турнира лиги Leon Warriors. Прямая трансляция начнётся в 21:30 мск.

В тот же день в 15:25 в эфир телеканала «Матч ТВ» выйдет документальный фильм «Владимир Минеев. Против всех».

30-летний боец является двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу. В разное время он владел титулами чемпиона мира по версиям WKA (World Kickboxing Association), WAKO-Pro (World Association of Kickboxing Organizations) и WKN (World Kickboxing Network).

Ранее сообщалось, что у Владимира Осии, задержанного тренера Исмаилова, нашли около 2 кг наркотиков.