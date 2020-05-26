РПЛ: все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

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Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что все иностранные специалисты и игроки вернулись в страну.
РПЛ: все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию
  • РИА Новости

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, это знаменует завершение первого этапа подготовки к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе», — добавил Прядкин.

Отмечается, что для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона был создан оперативный штаб, который будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки чемпионата было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее Фёдор Смолов высказал мнение, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным.

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