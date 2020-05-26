Смолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По поводу России у меня впечатление, что решение выглядит немного поспешным. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдём. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идёт, к сожалению», — заявил Смолов в интервью на YouTube-канале Василия Уткина.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки чемпионата было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.