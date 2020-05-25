Президент «Ростова»: если есть возможность, то надо обязательно доигрывать РПЛ

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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент «Ростова»: если есть возможность, то надо обязательно доигрывать РПЛ
  • РИА Новости

«Наше мнение в этом вопросе не имеет никакого значения. Есть рекомендации УЕФА, согласно которым следует доиграть национальные чемпионаты. Есть РФС, который принял окончательное решение. Нет никакой разницы, как участники соревнований относятся к данному вопросу. Если есть такая возможность, то мы, конечно, выступаем за доигровку», — цитирует Арутюнянца Sport24.

По его мнению, лучше, чтобы итоговые места были распределены по спортивному принципу. Также Арутюнянц отметил, что у «Ростова» будет шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее Александр Медведев выразил уверенность, что «Зенит» второй раз подряд станет чемпионом РПЛ.

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