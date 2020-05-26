FIS объявила даты российских этапов КМ по фристайлу и сноуборду

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь этапов Кубков мира по фристайлу и сноуборду на сезон-2020/21.
FIS объявила даты российских этапов КМ по фристайлу и сноуборду
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба FIS, этапы КМ по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» пройдут в Ярославле (20 января 2021 года), Москве (23 января) и Красноярске (13—14 марта), который также примет соревнования по могулу. В Миассе пройдут соревнования в ски-кроссе (5—7 марта).

Этапы КМ по сноуборду в параллельном и параллельном гигантском слаломе пройдут на курорте «Банное» (5—6 декабря) и в параллельном слаломе — в Москве (6—7 марта).

Ранее сообщалось, что в FIS допускают отмену КМ сезона-2020/21 по лыжным гонкам из-за коронавируса.

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