Абдурахимов считает, что Гэтжи опасен для Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов высказался о поединке между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Абдурахимов считает, что Гэтжи опасен для Нурмагомедова
  • Reuters

«Гэтжи опасен для Хабиба. Он парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он всё равно сможет навязать ему свой стиль. Орёл — умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных», — заявил боец в интервью RT.

Спортсмен также назвал Конора Макгрегора самым опасным соперником для Нурмагомедова.

«Для лёгкого веса он обладает тяжёлым ударом и бьёт очень точно. Да, в первом бою он уступил, но в случае работы над ошибками мог бы выступить успешнее. По крайней мере, уверен, что он бы справился как с Гэтжи, так и с Фергюсоном», — добавил спортсмен. 

Ранее Абдурахимов высказался о завершении карьеры Сехудо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить