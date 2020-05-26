Абдурахимов считает, что Гэтжи опасен для Нурмагомедова
- Reuters
«Гэтжи опасен для Хабиба. Он парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он всё равно сможет навязать ему свой стиль. Орёл — умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных», — заявил боец в интервью RT.
Спортсмен также назвал Конора Макгрегора самым опасным соперником для Нурмагомедова.
«Для лёгкого веса он обладает тяжёлым ударом и бьёт очень точно. Да, в первом бою он уступил, но в случае работы над ошибками мог бы выступить успешнее. По крайней мере, уверен, что он бы справился как с Гэтжи, так и с Фергюсоном», — добавил спортсмен.
Ранее Абдурахимов высказался о завершении карьеры Сехудо.