Абдурахимов считает, что Гэтжи опасен для Нурмагомедова

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов высказался о поединке между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Гэтжи опасен для Хабиба. Он парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он всё равно сможет навязать ему свой стиль. Орёл — умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных», — заявил боец в интервью RT.

Спортсмен также назвал Конора Макгрегора самым опасным соперником для Нурмагомедова.

«Для лёгкого веса он обладает тяжёлым ударом и бьёт очень точно. Да, в первом бою он уступил, но в случае работы над ошибками мог бы выступить успешнее. По крайней мере, уверен, что он бы справился как с Гэтжи, так и с Фергюсоном», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов высказался о завершении карьеры Сехудо.