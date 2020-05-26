Абдурахимов — о завершении карьеры Сехудо: не исключено, что повлияло нежелание встречаться с Яном

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов высказался о решении обладателя двух чемпионских поясов UFC Генри Сехудо завершить карьеру.

«Генри тренировался с малых лет, постоянно проходил сборы — сначала как олимпийский борец, потом как боец смешанных единоборств. Всё это очень сильно надоедает. Тяжело поддерживать такую форму на протяжении всей жизни, постоянно гонять вес. В целом, понимаю его решение. Но хотелось бы увидеть бой Сехудо с Петром Яном», — заявил боец в интервью RT.

По его словам, на решении американца могло сказаться нежелание встречаться с перспективным россиянином.

«Не исключено, что это повлияло. Ян очень здорово показывает себя. Великолепно смотрится на протяжении всех 25 минут. Идёт вперёд, активно атакует. Но Петра нельзя назвать явным фаворитом. Генри очень опасен», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов вспомнил, как в детстве брат потерял сознание после его болевого приёма.