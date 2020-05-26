Абдурахимов рассказал, что в последнее время не так часто общался с Нурмагомедовым-старшим
- РИА Новости
«У Абдулманапа сейчас очень много дел, серьёзная ответственность. Он очень занятой человек, поэтому не всегда остаётся время на общение», — заявил боец в интервью RT.
Также Абдурахимов рассказал о состоянии тренера.
«Насколько знаю, ситуация тяжёлая, но он уже вышел из комы. Абдулманап — публичный человек, наверняка ему приходилось контактировать со многими людьми. В результате заразился. Кроме того, негативный эффект оказали проблемы с сердцем. Инфекция ведь бьёт в самое слабое место», — добавил спортсмен.
Ранее Абдурахимов заявил, что в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров.