Абдурахимов рассказал, что в последнее время не так часто общался с Нурмагомедовым-старшим

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Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, как часто в последнее время общался с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом и тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Абдурахимов рассказал, что в последнее время не так часто общался с Нурмагомедовым-старшим
  • РИА Новости

«У Абдулманапа сейчас очень много дел, серьёзная ответственность. Он очень занятой человек, поэтому не всегда остаётся время на общение», — заявил боец в интервью RT. 

Также Абдурахимов рассказал о состоянии тренера.

«Насколько знаю, ситуация тяжёлая, но он уже вышел из комы. Абдулманап — публичный человек, наверняка ему приходилось контактировать со многими людьми. В результате заразился. Кроме того, негативный эффект оказали проблемы с сердцем. Инфекция ведь бьёт в самое слабое место», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов заявил, что в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров.

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