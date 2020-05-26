СМИ: Аллегри готов возобновить тренерскую деятельность

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» итальянец Массимилиано Аллегри готов вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzette dello Sport, 52-летний специалист может возглавить французский «Пари Сен-Жермен» или английский «Манчестер Юнайтед», которые проявляют интерес к его кандидатуре.

Отмечается, что сам Аллегри хотел бы работать в Италии, однако там на данный момент нет предложений, соответствующих его амбициям.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Прежде он работал в таких клубах, как «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Лечче», «Удинезе», «Гросетто», СПАЛ и «Альянезе».

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш объявил о решении остаться в «Марселе».