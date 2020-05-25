Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш объявил о решении остаться в «Марселе»
- globallookpress.com
«Я счастлив в «Марселе» и хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов», — цитирует Виллаш-Боаша RMC Sport.
При этом он пока не готов говорить о продлении контракта, так как необходимо будет обсудить экономическую составляющую.
«Любой тренер хочет быть уверенным в том, что у него будут подходящие условия для работы», — подчеркнул Виллаш-Боаш.
По итогам минувшего сезона Лиги 1, который был завершён досрочно из-за коронавируса, «Марсель» занял второе место и пробился в Лигу чемпионов.
Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла».