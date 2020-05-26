Смолов: гол «Реалу» входит в топ-3 моих футбольных событий

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, находящийся на правах аренды в испанской «Сельте», рассказал, как оценивает свой мяч в ворота «Реала».

«Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что объективно немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, а тут ещё и забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на YouTube-канале Василия Уткина.

В составе «Сельты» российский нападающий провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.

Ранее СМИ сообщили, что «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического окончания сезона.