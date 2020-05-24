СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического окончания сезона

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Испанский футбольный клуб хочет продлить аренду российского форварда Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического окончания сезона
  • © MIGUEL RIOPA
  • AFP

Как сообщает Faro de Vigo, клуб успешно провёл первый этап переговоров о пролонгации соглашений до фактического окончания с шестью арендованными игроками, в том числе со Смоловым.

На данный момент арендные соглашения рассчитаны до 30 июня, но ожидается, что они будут продлены уже в ближайшее время.

После 27 туров «Сельта» идёт на 17-й позиции в таблице Примеры. Смолов перешёл в «Сельту» минувшей зимой и пока провёл за команду шесть матчей и забил один мяч.

Ранее Смолов выразил мнение, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере.

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