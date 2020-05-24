СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического окончания сезона

Испанский футбольный клуб хочет продлить аренду российского форварда Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».

Как сообщает Faro de Vigo, клуб успешно провёл первый этап переговоров о пролонгации соглашений до фактического окончания с шестью арендованными игроками, в том числе со Смоловым.

На данный момент арендные соглашения рассчитаны до 30 июня, но ожидается, что они будут продлены уже в ближайшее время.

После 27 туров «Сельта» идёт на 17-й позиции в таблице Примеры. Смолов перешёл в «Сельту» минувшей зимой и пока провёл за команду шесть матчей и забил один мяч.

Ранее Смолов выразил мнение, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере.