Смолов считает, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере

Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал возвращение к тренировкам после двухмесячной паузы , связанной с пандемией коронавируса.

«Я счастлив и взбудоражен. Прошло много времени без футбола. Наконец-то мы вернулись! Постараемся показать лучшую форму. Надеюсь, продолжим набирать очки и постараемся продемонстрировать свою настоящую силу фанатам. Наша команда способна бороться за высокие места», — заявил Смолов в интервью клубному YouTube-каналу.

После 27 туров «Сельта» идет на 17-й позиции в таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» могут покинуть 11 футболистов.