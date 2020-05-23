Смолов считает, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере
- Reuters
«Я счастлив и взбудоражен. Прошло много времени без футбола. Наконец-то мы вернулись! Постараемся показать лучшую форму. Надеюсь, продолжим набирать очки и постараемся продемонстрировать свою настоящую силу фанатам. Наша команда способна бороться за высокие места», — заявил Смолов в интервью клубному YouTube-каналу.
После 27 туров «Сельта» идет на 17-й позиции в таблице Примеры.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» могут покинуть 11 футболистов.