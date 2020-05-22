Источник: «Локомотив» могут покинуть 11 футболистов

Московский «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов в ближайшее трансферное окно.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, клуб точно покинут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу. Истекают контракты у Эдера и Мацея Рыбуса. Также новый главный тренер команды не рассчитывает на Брайана Идову и Соломона Кверквелию. Не исключён вариант ухода из «Локомотива» Бенедикта Хёведеса и продажи Фёдора Смолова.

Новый тренер железнодорожников Марко Николич вступит в должность с 1 июня. На этом посту 40-летний серб заменит 73-летнего Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина.