Источник: «Локомотив» могут покинуть 11 футболистов

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Московский «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов в ближайшее трансферное окно.
Источник: «Локомотив» могут покинуть 11 футболистов
  • fclm.ru

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, клуб точно покинут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу. Истекают контракты у Эдера и Мацея Рыбуса. Также новый главный тренер команды не рассчитывает на Брайана Идову и Соломона Кверквелию. Не исключён вариант ухода из «Локомотива» Бенедикта Хёведеса и продажи Фёдора Смолова.

Новый тренер железнодорожников Марко Николич вступит в должность с 1 июня. На этом посту 40-летний серб заменит 73-летнего Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина.

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