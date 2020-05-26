Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня

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Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня в связи с необходимостью тестирования игроков на коронавирус.
Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Изначально турнир должен был стартовать 13 июня.

Планируется, что регулярный чемпионат пройдёт в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведёт по девять матчей, затем пройдут четвертьфинальные игры, а полуфиналы и финалы будут проведены уже в 2021 году.

Чемпионат России по регби-7 стартует 12 сентября и пройдёт в пять туров, последний из которых запланирован на 12—13 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Федерация регби США обанкротилась из-за коронавируса.

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