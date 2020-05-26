Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.
Изначально турнир должен был стартовать 13 июня.
Планируется, что регулярный чемпионат пройдёт в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведёт по девять матчей, затем пройдут четвертьфинальные игры, а полуфиналы и финалы будут проведены уже в 2021 году.
Чемпионат России по регби-7 стартует 12 сентября и пройдёт в пять туров, последний из которых запланирован на 12—13 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Федерация регби США обанкротилась из-за коронавируса.