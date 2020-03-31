Федерация регби США обанкротилась из-за коронавируса

Федерация регби США объявила о своём банкротстве.

«Нынешняя ситуация, вызванная продолжающейся пандемией коронавируса, увеличила существующие финансовые проблемы федерации. Теперь процесс реорганизации будет реализован с помощью Международного совета регби», — говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что национальные сборные продолжат соревноваться в обычном режиме, когда сезон возобновится после окончания пандемии.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Эдмонтон» сократит 139 работников из-за коронавируса.