Федерация регби США обанкротилась из-за коронавируса
- РИА Новости
«Нынешняя ситуация, вызванная продолжающейся пандемией коронавируса, увеличила существующие финансовые проблемы федерации. Теперь процесс реорганизации будет реализован с помощью Международного совета регби», — говорится в заявлении федерации.
Отмечается, что национальные сборные продолжат соревноваться в обычном режиме, когда сезон возобновится после окончания пандемии.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Эдмонтон» сократит 139 работников из-за коронавируса.