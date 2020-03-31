Клуб НХЛ «Эдмонтон» сократит 139 работников из-за коронавируса

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» объявил о вынужденном сокращении персонала из-за пандемии коронавируса.
Клуб НХЛ «Эдмонтон» сократит 139 работников из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, данная мера будет носить временный характер. Отмечается, что клуб также прекратит выплаты сотрудникам, работающим удаленно.

В «Эдмонтоне» подчеркнули, что такое решение является вынужденным, и связано с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, а также что будет создан специальный фонд, благодаря которому и государственным программам сотрудники будут получать от 75% до 90% своей заработной платы.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ продлила карантин до 4 апреля.

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