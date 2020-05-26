Ласицкене — о выступлении под нейтральным флагом: хочется уйти со стадиона как можно быстрее

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих ощущениях от выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ласицкене — о выступлении под нейтральным флагом: хочется уйти со стадиона как можно быстрее
  • РИА Новости

«Хочется уйти со стадиона как можно быстрее. Ты видишь, как все твои соперницы бегут круг почёта с флагом, а тебе неловко, так как у тебя нет такой возможности. Хотя именно ты и выиграла. Ещё звучит странная мелодия на пьедестале... С каждым разом всё это даётся мне тяжелее», — приводит слова Ласицкене GQ.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства.

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