СМИ: Ибрагимович травмировался на тренировке

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Шведский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил травму на тренировке.
СМИ: Ибрагимович травмировался на тренировке
  • Reuters

Как сообщает Sky Sport Italia, степень серьёзности травмы будет определена по итогам медобследования, однако в клубе уже опасаются, что 39-летний игрок может выбыть на долгий срок, как это было в начале года.

В январе Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» до конца текущего сезона с пунктом об автоматическом его продлении в случае выхода команды в Лигу чемпионов. В его активе четыре гола и одна голевая передача в десяти матчах за россонери.

Ранее сообщалось, что стадион «Сан-Сиро» в Милане находится под угрозой сноса.

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