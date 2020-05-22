СМИ: Стадион «Сан-Сиро» в Милане находится под угрозой сноса

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Расположенный в Милане стадион «Сан-Сиро», на котором свои матчи проводят местные футбольные клубы «Милан» и «Интер», не был признан историко-культурным наследием, вследствие чего оказался под угрозой сноса.
СМИ: Стадион «Сан-Сиро» в Милане находится под угрозой сноса
  • © Reuters

Об этом сообщает La Repubblica. 

Летом 2019 года появилась информация, согласно которой рядом с «Сан-Сиро» построят новый стадион, где будут проводить свои матчи «Милан» и «Интер». В результате была созвана региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии, которая не признала арену объектом историко-культурного наследия. Вследствие этого стадион оказался под угрозой сноса.

«Сан-Сиро», также известный как стадион Джузеппе Меацца, построен 19 сентября 1925 года. Он был реконструирован в 1956 и 1989 годах. На данный момент вместимость стадиона оценивается в 80 018 зрителей. Матчи на легендарной арене проводят «Милан» и «Интер», на счету которых суммарно 36 титулов чемпионов Италии, 12 побед в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном трансфере форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в итальянский «Милан», в составе которого выступает швед Златан Ибрагимович.

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