Ломбертс: уже 95 лет «Зенит» — самый лучший клуб в мире

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поздравил петербургский клуб с юбилеем.

«С днём рождения, «Зенит»! Мы уже 95 лет самый лучший клуб в мире. Спасибо за всё! Моё имя «Зенит» навсегда! И удачи», — приводит слова Ломбертса пресс-служба сине-бело-голубых.

25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет. Ломбертс выступал за команду с 2007 по 2017 год.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее Артём Дзюба поздравил «Зенит» с 95-летием.