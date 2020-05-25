Дзюба поздравил «Зенит» с 95-летием

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил клуб с днём рождения.

«Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Ещё раз с праздничком», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, и «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился мнением о противостоянии «Зенита» и «Спартака».