Мостовой: я уже даже забыл, что Гулиев — игрок «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе из команды Аяза Гулиева.

«Уход Гулиева не будет потерей для «Спартака». Я уже даже забыл, что он играет за клуб. Он потерял место в составе, он даже на замену не выходил. Для него ситуация непростая, ещё и масла в огонь сейчас подлили. Но к таким ситуациям надо относиться спокойно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что игроку стоит больше тренироваться, и допустил, что ему нужно уйти в другой коллектив.

«Спартак» перевёл Гулиева во вторую команду клуба.

В этом сезоне Гулиев провёл 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым из-за его конфликта с тренером.