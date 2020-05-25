Экс-тренер ЦСКА высказался о штрафах за отсутствие масок во время пандемии

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о пандемии коронавируса в России.
Экс-тренер ЦСКА высказался о штрафах за отсутствие масок во время пандемии
  • РИА Новости

«Я сам недавно лежал в больнице, там всё нормально, коек хватает. Заражённых коронавирусом рядом не было. У врачей была очень мощная экипировка, в ней работать сложно. Они сутки ходили в костюмах, иногда вены даже найти не могли из-за очков и масок», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Он отметил, что все врачи ходили в специальных костюмах и с этим не было никаких проблем. 

«Сейчас въехал в Москву, здесь очень много народу. Если нужно выйти, то только в маске и перчатках. Штрафы за отсутствие масок? В Индии дубинками бьют, в Китае тоже приняли жёсткие меры — и все быстро вылечились», — добавил Тарханов.

Ранее Тарханов выразил мнение, что решение о возобновлении РПЛ является правильным.

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