Тарханов считает, что решение о возобновлении РПЛ является правильным

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Возобновление нашего чемпионата — абсолютно правильное решение. Бундеслига играет, в Чехии сегодня начинают играть, белорусы вообще не прекращали. Коронавирус у нескольких человек — обычное дело. Если есть вирус, кто-то заразится. И ФНЛ могла доиграть, в Германии вон и любительские лиги доигрывают», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.