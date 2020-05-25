Тарханов считает, что решение о возобновлении РПЛ является правильным

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тарханов считает, что решение о возобновлении РПЛ является правильным
  • РИА Новости

«Возобновление нашего чемпионата — абсолютно правильное решение. Бундеслига играет, в Чехии сегодня начинают играть, белорусы вообще не прекращали. Коронавирус у нескольких человек — обычное дело. Если есть вирус, кто-то заразится. И ФНЛ могла доиграть, в Германии вон и любительские лиги доигрывают», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить