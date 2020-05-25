Тарханов считает, что решение о возобновлении РПЛ является правильным
- РИА Новости
«Возобновление нашего чемпионата — абсолютно правильное решение. Бундеслига играет, в Чехии сегодня начинают играть, белорусы вообще не прекращали. Коронавирус у нескольких человек — обычное дело. Если есть вирус, кто-то заразится. И ФНЛ могла доиграть, в Германии вон и любительские лиги доигрывают», — цитирует Тарханова «Чемпионат».
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.