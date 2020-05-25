Матыцин провёл совещание с главами федераций о возобновлении тренировок сборных

Министр спорта России Олег Матыцин провёл совещание с руководителями национальных спортивных федераций о порядке возобновления работы сборных на федеральных базах.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, первыми вернутся к работе подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое», в июне возобновится работа сочинской базы «Юг Спорт», а также центров «Ока» (Тульская область) и «Крымский» (Крым).

Спортсмены и тренеры будут прибывать на базы малыми группами и находиться в разных корпусах, строго соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Также все прибывшие на базы пройдут тестирование на коронавирус, а до того, как они получат результаты, будут жить в одноместных номерах в режиме самоизоляции.

Атлеты, которые прибыли из других регионов, обязаны будут дважды пройти тестирование: по приезде на базу и после недельного периода изоляции. Далее спортсмены пройдут углублённое медобследование, по итогам которого для каждого будут разработаны рекомендации. Все тестирования и обследования будет проводить Федеральное медико-биологическое агентство.

При этом персонал спортивных баз не сможет покидать территорию объекта, для сотрудников организуют вахтовый режим работы.

Работа по возобновлению тренировочного процесса уже началась 25 мая. Тестирование на COVID-19 прошли спортсмены сборных по художественной и спортивной гимнастике и фигурному катанию.

Ранее Владимир Путин поддержал возобновление работы спортивных баз национальных сборных России.