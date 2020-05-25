«Ростов» продлил контракт с экс-футболистом сборной России Козловым
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«Переговоры с Бактийором в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея был продлён автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре», — цитирует Арутюнянца Sport24.
В текущем сезоне Зайнутдинов сыграл 14 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Козлов провёл 22 игры и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Ростов» является главным претендентом на футболиста «Оренбурга» Джордже Деспотовича.