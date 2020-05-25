«Ростов» продлил контракт с экс-футболистом сборной России Козловым

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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц высказался по поводу продления контрактов с хавбеком Бактийором Зайнутдиновым и защитником Алексеем Козловым.
«Ростов» продлил контракт с экс-футболистом сборной России Козловым
  • © fc-rostov.ru

«Переговоры с Бактийором в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея был продлён автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре», — цитирует Арутюнянца Sport24.

В текущем сезоне Зайнутдинов сыграл 14 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Козлов провёл 22 игры и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Ростов» является главным претендентом на футболиста «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

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