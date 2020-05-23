Агент: «Ростов» является главным претендентом на футболиста «Оренбурга» Деспотовича

Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, рассказал, какие футбольные клубы интересуются его клиентом.

«По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает. Ходят ещё разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьёзный вариант. Была ещё возможность перейти зимой туда у Джордже. Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях», — цитирует Горбенко Sport24.

Он также подтвердил интерес к форварду со стороны турецкого «Трабсонспора», но отметил, что игрок хочет остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Серб перешёл в «Оренбург» в 2018 году. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Деспотовича заявил, что футболист покинет «Оренбург».