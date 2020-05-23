Агент Деспотовича заявил, что футболист покинет «Оренбург»

Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, заявил, что игрок покинет клуб.

«У Джордже с «Оренбургом» контракт до 31 мая. Но он уже закончил своё выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в «Оренбурге» не будет, потому что потом ему придётся находиться на карантине и контракт уже закончится», — цитирует Горбенко Sport24.

По его словам, разговоры о возможном продлении контракта были, но сторона игрока не видит в этом смысла.

Серб выступал за «Оренбург» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» расстался с главным тренером Константином Емельяновым.