«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

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«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым
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Как уточняется на официальном сайте клуба, временно исполнять обязанности наставника будет Ильшат Айткулов. В «Оренбурге» поблагодарили Емельянова за проделанную работу и пожелали успешного продолжения карьеры.

50-летний Емельянов возглавил клуб в декабре 2019 года, а до этого помогал Владимиру Федотову, который в начале текущего года перебрался в «Сочи».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, чей контракт с клубом истекает 31 мая, ответил на критику гендиректора Василия Кикнадзе.

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