Венгер признался, что был рад единственному поражению «Ливерпуля» в АПЛ
- Reuters
«Да, испытал определённое удовлетворение от этого. Всегда нравится быть единственными, кто чего-то добивается», — цитирует Венгера The Times.
По его словам, в тот день ему написало много болельщиков «Арсенала», он также признал, что именно «Ливерпуль» мог повторить достижение канониров.
«Ливерпуль» тогда проиграл «Уотфорду» со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».