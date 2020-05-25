Венгер признался, что был рад единственному поражению «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был рад поражению «Ливерпуля» от «Уотфорда» в Английской премьер-лиге (АПЛ), которое не позволило мерсисайдцам повторить достижение лондонцев и ни разу не проиграть за сезон.

Reuters

«Да, испытал определённое удовлетворение от этого. Всегда нравится быть единственными, кто чего-то добивается», — цитирует Венгера The Times. По его словам, в тот день ему написало много болельщиков «Арсенала», он также признал, что именно «Ливерпуль» мог повторить достижение канониров. «Ливерпуль» тогда проиграл «Уотфорду» со счётом 0:3. Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».