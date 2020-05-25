Венгер признался, что был рад единственному поражению «Ливерпуля» в АПЛ

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был рад поражению «Ливерпуля» от «Уотфорда» в Английской премьер-лиге (АПЛ), которое не позволило мерсисайдцам повторить достижение лондонцев и ни разу не проиграть за сезон.
Венгер признался, что был рад единственному поражению «Ливерпуля» в АПЛ
  • Reuters

«Да, испытал определённое удовлетворение от этого. Всегда нравится быть единственными, кто чего-то добивается», — цитирует Венгера The Times.

По его словам, в тот день ему написало много болельщиков «Арсенала», он также признал, что именно «Ливерпуль» мог повторить достижение канониров.

«Ливерпуль» тогда проиграл «Уотфорду» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».

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