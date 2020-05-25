Сёмин рассказал, что фанаты «Динамо» приняли его только после победы над «Спартаком»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как ему удалось достичь благосклонности болельщиков киевского «Динамо», которое он возглавлял на протяжении четырёх лёт.
Сёмин рассказал, что фанаты «Динамо» приняли его только после победы над «Спартаком»
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«Исторически так сложилось, что у киевского «Динамо» и московского «Спартака» была очень жёсткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над «Спартаком» в 2008 году болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь», — приводит слова Сёмина телеканал «Футбол».

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год, после чего на сезон вернулся в «Локомотив», а уже в конце декабря 2010 года снова вернулся в киевский клуб, который затем тренировал ещё два сезона.

Ранее Сёмин заявил, что возвращение в «Локомотив» из киевского «Динамо» было поспешным решением.

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