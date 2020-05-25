Сёмин заявил, что возвращение в «Локомотив» из киевского «Динамо» было поспешным решением

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о своём возвращении в московский клуб в 2009 году из киевского «Динамо».

«В тот период со спортивной точки зрения возвращение в «Локомотив» было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать», — приводит слова Сёмина телеканал «Футбол».

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год, после чего на сезон вернулся в «Локомотив», а уже в конце декабря 2010 года снова вернулся в киевский клуб.

Ранее Денис Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.